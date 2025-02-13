Встреча Путина и Трампа в третьей стране пройдет раньше обмена визитами

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в третьей стране раньше, чем президенты России и США обменяются визитами. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

По его словам, российский и американский лидеры обменялись взаимными приглашениями, а также договорились оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране.

«То есть эта встреча состоится, по замыслу президентов, раньше, чем обмен визитами», — пояснил Песков.

Он добавил, что помощники глав государств будут согласовывать контакты на рабочем уровне. Окончательного решения по месту встречи пока не приняли, но в беседе фигурировала столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Зарубин поинтересовался у Пескова, был ли связан перенос совещания Путина с членами правительства с телефонным разговором президента России с американским лидером. Официальный представитель Кремля ответил, что причиной стал плотный рабочий график президента, а время беседы с Трампом было назначено и известно заранее.

«Телефонный разговор был согласован на шесть вечера, и это было сделано заблаговременно, но рабочий график президента весьма и весьма насыщен. То, что вы видите, — публичные мероприятия — это лишь верхняя небольшая часть айсберга графика главы государства. И как раз в этот день рабочий график развивался так, что фактически правительство сдвинулось уже вплотную к разговору. И поэтому было принято решение перенести его на следующую неделю», — рассказал Песков.

Одной из основных тем беседы Путина и Трампа было урегулирование украинского кризиса. Также лидеры российского и американского государств говорили о Ближнем Востоке и иранской ядерной программе.