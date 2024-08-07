Привлекли элиту. ВСУ хотели отвлечь ВС России от Часова Яра атакой на Курскую область

Для заранее подготовленной атаки на Курскую область ВСУ привлекли элитные подразделения, рассказал эксперт комплексной безопасности, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. О причинах украинской операции он рассказал 360.ru.

«Эта операция была хорошо спланирована. Для ее реализации Киев привлек состав элитных подразделений ВСУ на боевых машинах M2 „Брэдли“. В состав группировок входили несколько тысяч человек», — рассказал военный эксперт.

По его словам, во время наступления военные в качестве прикрытия имели артиллерию и расчеты РСЗО, а также позже подключились многочисленные БПЛА.

«Крайне синхронно во время атаки сработало ЦИПсО. Они в режиме реального времени создавали фейки с участием врио главы Курской области Алексеем Смирновым. Судя по качеству данного контента, его заранее разрабатывали высококвалифицированные специалисты. Цель таких публикаций — сорвать наступление ВС России на нескольких направлениях», — заявил он.

Насонов заключил, что ВСУ ожидали снятия российских резервов с населенного пункта Часов Яр, но этого не произошло.

«Российские пограничники, военнослужащие и сотрудники Росгвардии не допустили подобного», — указал эксперт.

Украинские войска атаковали Курскую область 6 августа. На территорию России пытались попасть около 300 боевиков ВСУ на танках и боевых машинах. В ходе боев с российскими военными украинские силы потеряли до 260 человек.