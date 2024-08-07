Фейк: врио губернатора Курской области призвал мужчин идти в ополчение

В Сети распространили видео с якобы врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, собирающим мужчин в ополчение. К реальности этот вброс никакого отношения не имеет.

Фейк

В соцсетях начали публиковать видео, на котором мужчина, внешне похожий на врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, выступает с призывом к мужчинам вступать в ополчение.

Правда

В последние дни в связи с событиями в приграничных регионах в Сети наблюдается большое количество недостоверной информации, в том числе дипфейки с якобы участием глав российских субъектов.

Эксперты АНО «Диалог Регионы» уже выявили и опровергли дипфейки с участием глав Курской и Белгородской областей. У главы каждого российского региона есть свои официальные каналы и страницы в соцсетях. Вся оперативная информация, обращения к гражданам незамедлительно в первую очередь размещается именно на верифицированных страницах. Доверять информации из сомнительных источников нельзя.

В частности, украинские ЦИПсО создали дипфейк с обращением врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, который якобы призывает мужское население города Курска старше 18 лет принять участие в ополчении. В фейковом видео он заявил, что добровольцы могут прийти в военкоматы Курска и получить оружие.

В действительности ЦИПсО взяли за основу реальное видеообращение врио губернатора Курской области, в котором он рассказывал об обстановке в регионе на фоне атаки ВСУ в приграничье

В дипфейке слышно изменение голоса и манеры говорить, голос становится «механическим», появляется монотонность речи. Пропадают глубокие обертоны, как в настоящем голосе Смирнова. Также присутствует некая зацикленность мимики, но самое главное — есть несовпадение артикуляции на различных отрезках, где в словах преобладают глухие согласные звуки.

Таким образом, обращение якобы врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, призывающего совершеннолетних жителей Курска мужского пола собраться в ополчение и проследовать в военкоматы для получения оружия, — дипфейк, сделанный на скорую руку украинскими ЦИПсО.

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