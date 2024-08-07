СК возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на Курскую область

Фото: РИА «Новости»

СК возбудил уголовное дело по статьям об организации террористического акта, убийстве, незаконном ношении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после атак ВСУ на Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие», — заявили в СК.

Сейчас следствие выясняет личности тех, кто отдавал приказ нападать, и самих исполнителей.

Ранее украинские войска атаковали Курскую область, прорваться через границу России пытались около 300 боевиков ВСУ. Военкор Евгений Поддубный заявил о наращивании противником сил у границ РФ последние несколько часов.

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