Взрыв прогремел в порту под Одессой

Авторы публикации уточнили, что в этот момент в городе действовала воздушная тревога. Какие объекты получили повреждение при детонации, неизвестно.

«О взрыве в порту Черноморска Одесской области сообщают местные паблики. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города», — написали в сообщении.

О ракетной опасности для Одесской области также сообщил в Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Олег Кипер. Сирены воздушной тревоги, по его данным, прекратили работать через 20 минут после включения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в четверг, 4 июня, сообщил о серии взрывов в районе киевского аэропорта Борисполь и в районе города Васильков неподалеку от украинской столицы. По его словам, во второй точке детонации находится аэродром 40-й истребительной бригады, где располагаются военные склады, ангары с самолетами, нефтехранилища, а также казармы военных летчиков.