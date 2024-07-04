Взрыв прогремел в порту под Одессой

«Политика страны»: взрыв прогремел в порту Черноморска под Одессой

Фото: РИА «Новости»

Мощный взрыв сотряс порт города Черноморска Одесской области. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны».

Авторы публикации уточнили, что в этот момент в городе действовала воздушная тревога. Какие объекты получили повреждение при детонации, неизвестно.

«О взрыве в порту Черноморска Одесской области сообщают местные паблики. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города», — написали в сообщении.

О ракетной опасности для Одесской области также сообщил в Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Олег Кипер. Сирены воздушной тревоги, по его данным, прекратили работать через 20 минут после включения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в четверг, 4 июня, сообщил о серии взрывов в районе киевского аэропорта Борисполь и в районе города Васильков неподалеку от украинской столицы. По его словам, во второй точке детонации находится аэродром 40-й истребительной бригады, где располагаются военные склады, ангары с самолетами, нефтехранилища, а также казармы военных летчиков.

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