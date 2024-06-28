Появилось видео удара «Искандера» по позиции ракетного комплекса ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения украинского ЗРК С-300ПС
Российские войска уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса ВСУ С-300ПС. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны.
ВС России использовали для атаки оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели», — сообщили в министерстве.
В результате удара российские военные ликвидировали радиолокационную станцию подсвета наведения, низковысотный обнаружитель и кабину боевого управления.
Накануне бойцы ВС России атаковали административное здание близ Купянска. В результате украинские войска лишились около роты солдат и двух единиц техники.