Появилось видео удара «Искандера» по позиции ракетного комплекса ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения украинского ЗРК С-300ПС

Российские войска уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса ВСУ С-300ПС. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны.

ВС России использовали для атаки оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели», — сообщили в министерстве.

В результате удара российские военные ликвидировали радиолокационную станцию подсвета наведения, низковысотный обнаружитель и кабину боевого управления.

Накануне бойцы ВС России атаковали административное здание близ Купянска. В результате украинские войска лишились около роты солдат и двух единиц техники.

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