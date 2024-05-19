Припортовая инфраструктура получила повреждения в Херсонской области | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 13:11 Припортовая инфраструктура получила повреждения в Херсонской области Глава херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры РИА «Новости»

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В подконтрольной украинским властям части Херсонской области получила повреждения припортовая инфраструктура. Об этом сообщил «глава украинской областной военной администрации» Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате прилета оказались разбиты хозяйственные постройки и складское помещение.

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Несколько дней назад в регионе повреждения получили объекты критической инфраструктуры и сотовая вышка.

В Минобороны России сообщили, что подразделения морской пехоты начали отрабатывать действия по высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области. Тренировки максимально приблизили к реальности.