Припортовая инфраструктура получила повреждения в Херсонской области | 360°

19 мая 2024, 13:11
Припортовая инфраструктура получила повреждения в Херсонской области
Глава херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры
В подконтрольной украинским властям части Херсонской области получила повреждения припортовая инфраструктура. Об этом сообщил «глава украинской областной военной администрации» Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате прилета оказались разбиты хозяйственные постройки и складское помещение.
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Несколько дней назад в регионе повреждения получили объекты критической инфраструктуры и сотовая вышка.
В Минобороны России сообщили, что подразделения морской пехоты начали отрабатывать действия по высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области. Тренировки максимально приблизили к реальности.
Военные
Россия
Херсонская область
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