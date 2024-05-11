Российские морпехи начали подготовку к форсированию Днепра | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 12:21 Российские морпехи начали подготовку к форсированию Днепра Минобороны: морпехи Северного флота отрабатывают высадку в Херсонской области РИА «Новости»

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Подразделения морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» начали отработку действий по высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области и форсированию водных преград. Об этом РИА «Новости» заявили в Минобороны.

«Подразделения гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки „Днепр“ отрабатывают действия при высадке на необорудованное побережье с плавательных средств в Херсонской области и форсировании водной преграды», — сообщили в ведомстве.

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В пресс-службе подчеркнули, что тренировки являются максимально приближенными к реальности, каждый человек знает свое место и задачу, для отработки изготовили макет лодки из бревен.

Военнослужащие в полном обмундировании занимают условный плацдарм и прикрывают друг друга под плотным огнем. На каждого бойца приходится порядка порядка 30 килограммов груза из боеприпасов и оружия.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ начали активно готовиться к городским боям в Херсоне.