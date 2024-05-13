Объект критической инфраструктуры в Херсоне получил повреждения | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 09:44 Объект критической инфраструктуры в Херсоне получил повреждения Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о поражении критической инфраструктуры Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области повреждения получили объекты критической инфраструктуры и сотовая вышка. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры и сотовую башню», — указал он.

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Прокудин не уточнил, о каких именно объектах критической инфраструктуры идет речь.

Как сообщали в Минобороны, российские подразделения морской пехоты начали отрабатывать действия по высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области и форсированию водных преград. В оборонном ведомстве отметили, что тренировки максимально приближены к реальности. Каждый боец знает свое место и задачу. А для отработки действий морпехов подготовили макет лодки из бревен.