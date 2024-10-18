Медведев: «план» для победы Зеленского нужно воспринимать как наркотик

«План» президента Украины Владимира Зеленского следует понимать буквально, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он порассуждал о наркотическом подтексте заявлений украинского лидера.

«Слово „план“ следует понимать буквально: как жаргонное наименование марихуаны, анаши, гашиша, каннабиса, конопли <…> Видимо, заокеанские товарищи приказали своему последышу быть аккуратнее и сменить кокс на траву», — написал Медведев.

Зеленский представил в Верховной Раде так называемый «план победы», который состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Первый из них предполагает вступление Украины в Североатлантический альянс, во втором речь идет о позволении украинским военным наносить удары вглубь России.

При этом западные лидеры уже обратили внимание, что в «плане победы» Зеленского нет ничего нового. Все предложения были неоднократно озвучены политиком.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что на самом деле идея украинского президента состоит в том, чтобы полностью вовлечь НАТО в конфликт. А это «чревато совсем иными последствиями».