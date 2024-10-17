Президент Литвы Гитанас Науседа оценил «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского перед началом заседания Европейского совета. Он отметил, что в нем отражены меры, которые западные страны не могут принять. Но в целом все предложения Зеленского — старые.

«Поэтому в плане Зеленского нет ничего нового. Это только о нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину», — процитировало его РИА «Новости».

Президент Украины впервые публично представил свой так называемый «план победы». Документ состоит из пяти основных пунктов и трех секретных положений. В нем упоминается о разрешении применять дальнобойное западное вооружение для нанесения ударов по российским территориям и размещении на Украине «полного комплекса мер по сдерживанию России без применения ядерного оружия».

Эксперты назвали проект украинского лидера «списком хотелок» и ультиматумом для Запада. Зеленский до сих пор не получил одобрения по нему со стороны западных стран. Ранее ирландский журналист Чей Боуз вообще назвал «план победы» Зеленского оторванным от реальности.