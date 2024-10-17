Песков объяснил, чего хочет добиться Зеленский своим «планом победы»

Так называемый «мирный план» Владимира Зеленского нацелен на полноценное вовлечение НАТО в конфликт, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, именно это и дошло до мировой общественности.

Песков объяснил — Зеленский обратился к Западу и отметил, что раньше он участвовал в конфликте неофициально.

«А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», — добавил представитель Кремля.

Он уточнил, что Зеленский хочет вывести ситуацию на уровень столкновения России с НАТО, а это «чревато совсем иными последствиями».

«План победы» украинского лидера раскритиковал президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, в документе отразили меры, на которые западные страны попросту не пойдут.