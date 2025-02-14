Приговор жителю Крыма по делу о госизмене вступил в законную силу

Третий апелляционный суд утвердил приговор жителю Крыма, которого признали виновным в государственной измене. Об этом сообщило управление ФСБ по Черноморскому флоту.

Согласно приговору суда, мужчина в 2023 году собирал информацию о российских военных объектах и передавал ее украинским спецслужбам. Суд приговорил его к 13 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 350 тысяч рублей и ограничению свободы на год и восемь месяцев.

Ранее суд в Воронеже вынес приговор трем россиянам, которые в 2022 году связались с представителями Украины и передавали им информацию о военных объектах и здании управления ФСБ, а позже согласились поджигать инфраструктуру на железной дороге.

Двое из них получили по 14 лет лишения свободы, третий — 18, поскольку его признали виновным также в незаконном хранении боеприпасов и публичных призывах к экстремизму.