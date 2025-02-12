Трех россиян приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене

Суд в Воронежской области огласил приговор россиянам, которых обвинили в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2022 году Александр Филимонов, Руслан Власов и Иван Игнатов связались с представителем Украины. По его заданию мужчины собирали и передавали информацию о военнослужащих Минобороны России, координатах железнодорожных мостов Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края, отправляли фотографии военного аэродрома, здания регионального УФСБ и расположенных рядом объектов.

Позже россияне согласились организовать и исполнить поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, во время обысков в квартире одного из фигурантов — Александра Филимонова — обнаружили боеприпасы и огнестрельное оружие.

Суд признал мужчин виновными по статье о госизмене и приговорит их к 14 годам колонии строгого режима. Филимонов получил больший срок — 18 лет лишения свободы, так как его, помимо госизмены, признали виновным в публичных призывах к экстремисткой деятельности и незаконном хранении боеприпасов.

Ранее устроивший поджог объекта железнодорожной инфраструктуры Челябинской области по требованию украинских спецслужб местный житель получил 19 лет колонии.