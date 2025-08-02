«Придется сдаться». На Западе назвали очередную крупную потерю ВСУ

Дэвис: ВСУ могут потерять Красноармейск в ближайшее время

Российская армия успешно продолжает продвигаться в сторону Красноармейска, и ВСУ в скором времени могут его потерять. Таким прогнозом поделился подполковник в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

«Россия уверенно продолжает двигаться вперед. Кажется, что остается чуть больше двух километров до окраины села Родинское, на территории которого есть важные транспортные артерии, необходимые для поддержки Красноармейска», — сказал он.

По словам подполковника, если российская армия проникнет в Красноармейск, окружив позиции ВСУ, то им придется погибнуть, сдаться или оставить город.

Дэвис отметил, что после того, как Часов Яр перешел под полный контроль ВС России открылась дополнительная возможность активно наступать с севера на Константиновку.

Минобороны России объявило об освобождении Часова Яра 31 июля. В ходе боев украинские войска потеряли более 7,5 тысячи человек.