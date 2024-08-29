Причастность США к атаке на Курскую область назвали законным поводом для войны

Политолог Доктороу: обучившие ВСУ США дали России повод для объявления войны

Фото: РИА «Новости»

Американские инструкторы обучили бойцов Вооруженных сил Украины, которые в начале августа напали на Курскую область. США дали России законный повод для объявления войны, заявил политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он напомнил, что подготовкой украинских солдат по методике НАТО занимались специалисты Пентагона и ЦРУ. Доктороу заявил, что бойцы прошли интенсивное обучение и получили американское оружие, а затем атаковали российское приграничье.

«Это все настолько близко к casus belli (военный инцидент — прим. ред.), насколько это возможно», — сказал политолог.

Нападение на Курскую область произошло 6 августа. Госдеп США возложил ответственность за решение провести операцию на власти Украины. Однако посол России Анатолий Антонов утверждал, что американская администрация знала о планах ВСУ.

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