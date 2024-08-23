США признали, что разрешили ВСУ осуществлять атаки американским оружием при нападении на Курскую область. Об этом заявил заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, ее слова привело РИА «Новости» .

«Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают [Курскую область] и [Сумскую область]», — заявила чиновница.

Она отметила, что так украинская сторона якобы защищается от российских атак. При этом у США до сих пор остались вопросы по этому вопросу, несмотря на объяснение главы Украины Владимира Зеленского цели атаки.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские кураторы знали об ударе украинских военных на Курскую область. По его мнению, если бы Штатам это не понравилось, они бы щелчком пальцев отменили действия ВСУ.