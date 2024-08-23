В США знали об атаке ВСУ на Курскую область

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США знали об атаке ВСУ на Курскую область

Америка знала, что Украина совершит вылазку на Курскую область, США достаточно было щелкнуть пальцами, чтобы украинская сторона прекратила свои действия. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Первого канала» .

«Я твердо убежден, что ничего в Киеве не делается без отмашки из Вашингтона. <…> Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит», — сказал он.

Антонов отметил, что тысячи специалистов США находятся в качестве военных советников при президенте Украины Владимире Зеленском. Если бы американской стороне не нравились действия ВСУ в Курской области, она быстро бы их прекратила.

«Достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — сказал дипломат.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что атака ВСУ на Курскую область — это террористический акт. По его словам, украинские войска использовали американское оружие как орудие убийства простых россиян.