В США знали об атаке ВСУ на Курскую область

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США знали об атаке ВСУ на Курскую область

Фото: Pixabay

Америка знала, что Украина совершит вылазку на Курскую область, США достаточно было щелкнуть пальцами, чтобы украинская сторона прекратила свои действия. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Первого канала».

«Я твердо убежден, что ничего в Киеве не делается без отмашки из Вашингтона. <…> Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит», — сказал он.

Антонов отметил, что тысячи специалистов США находятся в качестве военных советников при президенте Украины Владимире Зеленском. Если бы американской стороне не нравились действия ВСУ в Курской области, она быстро бы их прекратила.

«Достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — сказал дипломат.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что атака ВСУ на Курскую область — это террористический акт. По его словам, украинские войска использовали американское оружие как орудие убийства простых россиян.

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