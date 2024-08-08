В Госдепе США дали оценку решению Украины атаковать Курскую область

США контактируют с Украиной по операции против Курской области, однако считают действия ВСУ суверенным решением местных властей. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, его слова передало РИА «Новости» .

«Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы <…> Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины», — сказал политик.

Он не стал отвечать на вопрос, применяли ли при атаке на Курскую область украинские военные оружие из США. Миллер предложил спросить это у представителей Пентагона.

Политик отметил, что украинская сторона не сообщила заранее о своих планах по вылазке на Курскую область, однако это «не является чем-то необычным».

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США запросят у Украины разъяснений относительно произошедшего под Курском. Он подчеркнул, что позиция Америки по поводу применения американского оружия на территории РФ не изменилась.