В Госдепе США дали оценку решению Украины атаковать Курскую область

Госдеп: США контактируют с Украиной насчет вылазки ВСУ в Курской области

Фото: Unsplash

США контактируют с Украиной по операции против Курской области, однако считают действия ВСУ суверенным решением местных властей. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, его слова передало РИА «Новости».

«Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы <…> Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины», — сказал политик.

Он не стал отвечать на вопрос, применяли ли при атаке на Курскую область украинские военные оружие из США. Миллер предложил спросить это у представителей Пентагона.

Политик отметил, что украинская сторона не сообщила заранее о своих планах по вылазке на Курскую область, однако это «не является чем-то необычным».

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США запросят у Украины разъяснений относительно произошедшего под Курском. Он подчеркнул, что позиция Америки по поводу применения американского оружия на территории РФ не изменилась.

Военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона ВСУ. Что известно к этому часу

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте