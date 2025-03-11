Силы ПВО сбили еще 25 дронов ВСУ, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО сбили 58 дронов ВСУ, летевших на Москву этой ночью

Российские зенитчики уничтожили еще 25 дронов противника, летевших в направлении Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», — уточнил глава города.

Собянин напомнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Первые сообщения о массовой атаке украинских беспилотников на российскую столицу появились в 04:35.

Украинские боевики также атаковали беспилотниками Рязанскую и Тульскую области. По словам жителей Рязани, они услышали от 10 до 17 взрывов над городом. Кроме того, российские военные сбили несколько дронов ВСУ.