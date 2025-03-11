Российские военные отразили массовую атаку дронов, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили 19 дронов ВСУ над Домодедово и Раменским

В городских округах Домодедово и Раменский силы противовоздушной обороны уничтожили еще четыре вражеских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — уточнил он.

Собянин отметил, что, по предварительной информации, на месте падения обломком обошлось без пострадавших и разрушений.

На местах уже работают специалисты экстренных служб.

Позже московской мэр сообщил, что российские военные уничтожили над регионом еще 15 дронов противника.

Ранее Собянин сообщил, что в Раменском городском округе российские зенитчики ликвидировали семь дронов противника, направляющихся в сторону столицы.

Этой ночью общее число сбитых над регионом вражеских беспилотников достигло 26.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский.