При атаке ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области пострадали трое

В результате атаки украинских военных на следовавший в Анапу из Минска пассажирский автобус ранения получили три человека. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Белоруссии.

Среди пострадавших — пассажир и двое водителей. Их доставили в Гомельскую областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

«К лечению пациентов подключены республиканские специалисты», — уточнили в министерстве, добавив, что держат ситуацию на контроле.

Беспилотник ВСУ атаковали гражданский автобус 2 июля на пограничном переходе «Красный камень» у населенного пункта Красная Гора.

Всего в салоне находились 19 пассажиров, среди них были россияне, уточнял временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.