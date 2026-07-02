Беспилотник ВСУ атаковал автобус с пассажирами из Белоруссии под Брянском

В Брянской области беспилотник атаковал автобус, следовавший по маршруту Минск–Гомель–Анапа. Об этом сообщил белорусский телеканал «Первый информационный» .

Украинские военные ударили по транспорту 2 июля в 11:55 на погранпереходе «Красный камень» в районе населенного пункта Красная Гора. Беспилотник влетел в автобус на автостоянке. Внутри находились 19 пассажиров.

Двое водителей — уроженцы Гомельской области — получили легкие ранения. Им оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля выехала спецгруппа.

После атаки погранпереход закрыли, на подъезде скопились автомобили. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Две недели назад украинский беспилотник атаковал автобус, в котором на отдых ехали белорусские школьники. В результате одна женщина погибла, еще 41 человек пострадал.