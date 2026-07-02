Россияне находились в атакованном дроном ВСУ белорусском автобусе под Брянском

Ковальчук: среди пассажиров пострадавшего от удара дрона автобуса были россияне

Шесть россиян находились в автобусе, следовавшем из Минска в Анапу и атакованном украинскими беспилотниками на белорусско-российской границе. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Сейчас они находятся в пункте временного размещения.

Остальные пассажиры и оба пострадавших водителя были гражданами Белоруссии. Их после работы с психологами отправили в ПВР в Гомельской области.

По данным белорусских СМИ, всего на борту был 21 человек. Легкие ранения получили водители. Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Пограничный переход «Красный камень», на котором и произошла атака, временно закрыли для проезда.