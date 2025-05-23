При атаке БПЛА на промзону Ельца пострадали восемь человек

Артамонов: 8 человек пострадали при атаке БПЛА и пожаре в промзоне Ельца

На месте падения беспилотников в Ельце возник пожар, пострадали восемь человек. Обошлось без утечки опасных веществ, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале .

«В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал он.

Артамонов опроверг слухи об утечке опасных веществ. По его информации, кроме промзоны обломки беспилотников упали на крышу дома, здание уцелело. Жильцы эвакуировались, никто не пострадал.

Продолжилась массированная атака на Тульскую область. За двое суток военные уничтожили почти 40 украинских беспилотников. В целом над территорией России за два дня силы ПВО обезвредили около 500 дронов, в том числе в столичном регионе.