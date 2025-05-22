Около 500 беспилотников ВСУ сбили над территориями России за последние два дня

Средства противовоздушной обороны в период с вечера 20 мая до утра 22 мая уничтожили 485 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20:00 20 мая до 08:00 22 мая) вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 485 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали представители министерства.

Большую часть беспилотников перехватили над Орловской областью — там ПВО уничтожили 135 аппаратов. Еще 121 дрон сбили над Курской областью, 63 — над Московской, 59 — над Брянской, 26 — над Белгородской и 20 — над Тульской.

Над территорией Рязанской области ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА, над Калужской — 13, семь — над Воронежской, шесть — над Владимирской, четыре — над Липецкой, три — над Смоленской, два — над Ростовской. Еще три аппарата сбили над Крымом и акваторией Черного моря и восемь — по маршруту пролета.

Ранее осведомленный источник 360.ru сообщил, что серия атак украинских беспилотников привела к задержке 155 рейсов аэропортах московского авиаузла.