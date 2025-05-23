Военные отразили 15-ю атаку на Тульскую область

Количество уничтоженных в Тульской области беспилотников достигло 37. Военные отразили 15-ю атаку с воздуха, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

«Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку. За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников», — объявил он.

В регионе продолжил действовать режим опасности БПЛА. Миляев призвал туляков соблюдать меры безопасности и в случае необходимости звонить в экстренные службы.

При массированном налете с вечера 20 мая до утра 22 мая военные обезвредили почти 500 украинских беспилотников. Под удар попали Орловская, Курская, Московская, Брянская, Рязанская, Липецкая, Смоленская и другие области. В течение последующих 12 часов над девятью субъектами России уничтожили еще 159 дронов, в том числе 22 над столичным регионом.