Трамп предложил неожиданный способ завершить украинский конфликт

Американский лидер Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что Саудовская Аравия должна снизить цены на нефть, чтобы положить конец украинскому конфликту. Трансляцию выступления политика вел Sky News .

По словам Трампа, саудиты и ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти, «в определенной степени ответственны» за продолжение конфликта на Украине. Он выразил удивление, что организация не снизила цены на нефть до выборов президента в США.

Трамп считает, что если бы стоимость сырья упала, конфликт между Россией и Украиной закончился бы немедленно. Сейчас, по мнению политика, цена нефти достаточно высока.