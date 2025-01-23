Трамп предложил неожиданный способ завершить украинский конфликт
Трамп захотел закончить украинский конфликт при помощи цен на нефть
Американский лидер Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что Саудовская Аравия должна снизить цены на нефть, чтобы положить конец украинскому конфликту. Трансляцию выступления политика вел Sky News.
По словам Трампа, саудиты и ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти, «в определенной степени ответственны» за продолжение конфликта на Украине. Он выразил удивление, что организация не снизила цены на нефть до выборов президента в США.
Трамп считает, что если бы стоимость сырья упала, конфликт между Россией и Украиной закончился бы немедленно. Сейчас, по мнению политика, цена нефти достаточно высока.
Нужно снизить цену. Им следовало бы сделать это давно. Они [Саудовская Аравия и ОПЕК] в какой-то степени несут значительную ответственность.
Дональд Трамп
Президент США
Сразу после заявлений Дональда Трампа цены на нефть упали. На это обратила внимание газета РБК..
В среду, 22 января, Трамп под угрозой санкций призвал Россию закончить спецоперацию. Политик заявил, что готов ввести высокие налоги и пошлины на все, что российская сторона продает не только Соединённым Штатам, но и другим государствам.
Позднее в Госдуме констатировали, что Трампу не стоит разговаривать с Россией с позиции силы. Жестко ответил на заявление американского лидера и военный корреспондент Сладков.