«Бессмысленно». В Госдуме ответили на ультиматум Трампа

Президенту США Дональду Трампу не следует использовать язык силы в диалоге с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, президент США не является близким сторонником России и рассматривает ее лишь исходя из собственных интересов, которые состоят в том, чтобы ослабить другие страны, укрепившись за их счет.

«Но с позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно», — сказал Шеремет.

Как отметил депутат, американский президент мог бы остановить конфликт на Украине, но пока он не сделал ничего, кроме громких заявлений. Однако, по мнению Шеремета, Трамп понимает, что градус противостояния между странами необходимо снизить и вернуть мир в нормальное и прогнозируемое русло.

«Трамп — умный политик и понимает, что между Россией и США есть много точек соприкосновения», — подвел итог депутат.

Ранее Трамп призвал Россию завершить спецоперацию, заключив сделку. В противном случае у США не будет другого выбора, кроме как ввести против Москвы новые санкции. Политолог Владимир Брутер рассказал, почему угрозы Трампа не дадут ожидаемого эффекта.