Трамп с угрозами призвал Россию завершить СВО

Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить спецоперацию, заключив сделку. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным. <...> Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую, потеряв около 60 миллионов человек», — заявил Трамп.

Призывая к немедленному прекращению СВО, он подчеркнул, что так якобы оказывает «большую услугу» российскому лидеру.

По словам Трампа, без заключения «сделки» у него не останется выбора, кроме как ввести против Москвы новые санкции. Он пригрозил, что установит высокие налоги и пошлины на все, что Россия продает Штатам и другим странам.