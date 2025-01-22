Трамп с угрозами призвал Россию завершить СВО
Дональд Трамп призвал Россию завершить спецоперацию
Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить спецоперацию, заключив сделку. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным. <...> Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую, потеряв около 60 миллионов человек», — заявил Трамп.
Призывая к немедленному прекращению СВО, он подчеркнул, что так якобы оказывает «большую услугу» российскому лидеру.
По словам Трампа, без заключения «сделки» у него не останется выбора, кроме как ввести против Москвы новые санкции. Он пригрозил, что установит высокие налоги и пошлины на все, что Россия продает Штатам и другим странам.
Мы можем сделать это легким или трудным путем — легкий путь всегда лучше. Пора заключить сделку.
Дональд Трамп
Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Трамп поручил своему специальному представителю Киту Келлогу закончить конфликт на Украине за 100 дней. По версии издания, политик намерен самостоятельно контролировать ход переговоров.