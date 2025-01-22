«Возмутило вранье». Военкор Сладков жестко отреагировал на заявления Трампа об СВО

Сладков указал, что за прошедшие сутки американский лидер уже дважды выступил с угрозами в адрес российской стороны. Военный корреспондент назвал Дональда Трампа капиталистом и добавил, что тому «плевать на остальные страны».

Идею «блокировать 1/6 суши» Александр Сладков счел нереальной. Также журналиста «возмутило вранье Трампа» о Второй мировой войне. Американский лидер в своем посте на Truth Social ошибочно заявил, что «Россия помогла нам выиграть войну».

Военный корреспондент напомнил, что в 1944 году руководство Советского Союза «еле уломало англосаксов» вступить в боевые действия на территории Европы.

В среду, 22 января, Дональд Трамп пригрозил ввести санкции на весь российский экспорт в США и другие страны, если сделку о завершении украинского конфликта не заключат в скором времени. При этом американский лидер заявил, что «любит русский народ» и «не хочет навредить России».