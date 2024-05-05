Президент Франции Макрон связал безопасность европейцев с ситуацией на Украине | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 11:20 Президент Франции Макрон связал безопасность европейцев с ситуацией на Украине Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de / Global Look Press

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От ситуации на Украине зависит безопасность европейцев. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его мнению, размещение там российских ракет подвергнет опасности страны ЕС, сообщила газете La Tribune.

«Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране. Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает всех нас опасности», — подчеркнул он.

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При этом российские власти неоднократно говорили о том, что страна не представляет угрозы для европейских стран. Президент Владимир Путин подчеркивал — у России нет территориальных притязаний в Европе.

Макрон неоднократно заявлял о возможной отправке войск на Украину. В России его слова назвали «игрой в бисер и словоблудием». Францию и НАТО также предупредили о последствиях отправки войск на Украину. Кандидат в Европарламент от партии «Национальное объединение» Матье Вале призвал заменить оружие и «возмутительные и воинственные высказывания» дипломатией.