«Прекратите немедленно». Спецпосланник Трампа выступил с призывом после взрывов в Киеве

Келлог призвал к немедленному прекращению огня после серии взрывов в Киеве

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призвал к прекращению огня после взрывов в Киеве. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Прекратите огонь немедленно», — заявил он.

Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ночь на 25 мая. ВС РФ применили беспилотники, оружие морского, воздушного и наземного базирования. Атака затронула не только украинскую столицу, но также Одесскую и Днепропетровскую области.

До этого Минобороны сообщало об успешном групповом ударе по украинскому предприятию ВПК, выпускающему ракетное оружие и ударные дроны. Также были поражены позиции ЗРК Patriot и центр радиотехнической разведки.

Келлог отмечал, что полное прекращение огня на Украине значится первым пунктом в плане президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.