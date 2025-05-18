Келлог обозначил первый пункт в плане Трампа по урегулированию на Украине

Келлог: первым пунктом в плане Трампа по Украине стоит полное прекращение огня

Первым пунктом в плане президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта значится полное прекращение огня. Об этом спецпредставитель американского президента Кит Келлог написал в соцсети Truth Social.

По словам Келлога, администрация Трампа разработала программу из 22 пунктов. Именно ее американские власти хотят сделать основой для мирного урегулирования.

«Первый пункт — это всеобъемлющее прекращение огня, которое должно немедленно остановить кровопролитие», — отметил Келлог.

Генсек США Марко Рубио после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Россия уже начала готовить список требований для прекращения огня. Украина готовит аналогичный список.

Конфликт на Украине может затянуться на долгие годы, если не вмешаются США. Украинские политики считают, что исход конфликта зависит от политической поддержки Штатов, отметили в британском издании.