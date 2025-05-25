Серии взрывов прогремели в Киеве, Одессе и Днепропетровске

Мощные взрывы прозвучали в Киеве, Одессе и Днепропетровске. Об этом сообщили украинские Telegram-каналы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале написал, что вечером 24 мая в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников. Он также отмечал, что в городе были слышны взрывы.

«В Днепре (украинское название Днепропетровска — прим. ред.) прозвучал взрыв после прилета „Шахеда“», — сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Издание также отметило, что одесские паблики писали о прилете и пожаре в городе после атаки дронов. Кроме того, киевские власти объявили «об угрозе баллистики и беспилотников», а в ночь на 25 мая в украинской столице были слышны взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в городе работают силы противовоздушной обороны, столицу атакуют российские беспилотники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские зенитчики уничтожили летевшие на столицу дроны ВСУ.