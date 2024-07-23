Запад слишком долго демонизировал Россию и не заметил, что она окрепла и одержала победу над Украиной. Пришло время признать это и начать переговоры, заявил в интервью Berliner Zeitung французский историк, социолог Эммануэль Тодд.

В 1976 году он предсказал распад Советского Союза, а теперь предупредил о грядущей катастрофе в странах Запада. Тодд заявил, что экономическая война с Россией навредила, прежде всего, Европе. По мнению историка, за украинским конфликтом стояли США, а остановить его сможет Германия.

«Когда я говорю, что Украина уже проиграла, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб. <…> Речь идет о том, оторвется ли Германия от американцев и будет ли добиваться мира на Украине», — сказал он.

Тодд заявил, что Запад слишком долго демонизировал Россию и упускал из виду тот факт, что ситуация в этой стране стабилизировалась. По его мнению, российская сторона согласится на завершение боевых действий, когда обеспечит свою безопасность. Историк призвал Европу признать мир на ее условиях.

Лидер фракции «Левые» в бундестаге Зерен Пельман допустил, что мирные переговоры начнутся до конца 2024 года. Он увидел предпосылки к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.