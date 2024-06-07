Путин назвал условия переговоров с Украиной

Путин: Россия готова к переговорам о мире на прежних условиях

Переговоры о мире с Украиной возможны на основе условий, которые обсуждались в Минске и Стамбуле. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Будущие договоренности, заметил он, должны соответствовать интересам России и быть максимально надежными. Президент добавил, что у Генштаба России также есть план достижения целей СВО — их обязательно реализуют.

По словам Путина, российская армия постепенно выдавливает противника из Донбасса и других территорий.

«Все вооруженные конфликты заканчиваются какими-то мирными договоренностями», — напомнил глава государства.

Он также заметил, что подобные соглашения обычно заключают либо с учетом военного поражение, либо на базе победы. Россия, подчеркнул Путин, добьется победы.

Президент подчеркнул, что руководство Украины узурпировало власть. Тем не менее Россия готова найти того, с кем можно вести переговоры.