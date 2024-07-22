Белому дому предложили начать переговоры с Россией о разоружении

Соединенным Штатам следует одновременно с размещением дальнобойных систем вооружений в Европе начать вести переговоры с Россией о разоружении. Об этом РИА «Новости» заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.

Он напомнил о «кризисе евроракет» в 80-х годах и сравнил его с текущей ситуацией. По словам эксперта, у России есть ракетные системы в Калининградской области, которые потенциально могут нести угрозу для европейских стран.

Вад выразил сожаление в связи с тем, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который «смягчал ситуацию в Европе». Он предложил Белому дому вести диалог с Россией и обсудить инициативы по разоружению.

«К сожалению, на данный момент такой готовности нет. Может быть, это изменится после выборов в США?» — задался вопросом генерал.

Специалист также добавил, что вряд ли в Германии начнется волна антивоенных протестов, как это происходило в начале 80-х годов.

Ранее Национальное агентство по ядерной безопасности США озвучило количество ядерных боеголовок в арсеналах страны. По его данным, общий объем тактического ядерного вооружения с 1991 года сократился более чем на 90%.