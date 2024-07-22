В Германии заявили о начале переговоров по Украине до конца 2024 года

В Германии заявили о возможности начала мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта до конца этого года. Об этом рассказал «Известиям» глава фракции «Левые» в бундестаге Зерен Пельман.

По мнению Пельмана, дипломатия не должна превращаться в ругательное слово. Визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию и на Украину с предложением о прекращении огня и начала переговоров, который канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал, подтверждает, что «в этой крайне опасной ситуации все каналы связи должны быть открыты».

«Я полагаю, сейчас есть некоторые признаки того, что в этом году начнутся серьезные мирные переговоры», — отметил Пельман.

Он также отметил, что хоть с 2022 года депутаты от «Левых» официально не контактируют с российскими коллегами в Госдуме, но они не упустят попытки продвинуть вперед возможные переговоры по Украине. По его словам, пусть даже и на маленький шаг.

Ранее Ассоциация немецких журналистов Network Recherche обвинила репортера Хуберта Зайпеля в нарушении правил журналистской этики и исключила из своего состава. Причина — получение гонорара от российского предпринимателя. Зайпель является автором книг о российском президенте Владимире Путине.