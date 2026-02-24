Предполагаемая стоимость восстановления Украины втрое превысила ВВП страны

На восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуются почти 600 миллиардов долларов. Правительство страны, Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН выпустили обновленную совместную оценку оперативного ущерба и потребностей. Документ опубликовали на сайте ЕК .

По состоянию на 31 декабря 2025 года стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение ближайшего десятилетия составляла почти 588 миллиардов долларов. Это примерно втрое больше, чем номинальный ВВП страны за прошлый год. Из них более 96 миллиардов долларов требовались транспортному сектору, почти 91 миллиарда — энергетическому, свыше 63 миллиардов — промышленности и торговле, 55 миллиардов — сельскому хозяйству.

Прямой ущерб специалисты оценили в 195 миллиардов долларов — на 19 миллиардов больше, чем на февраль 2025 года. Сильней всего пострадали ЖКХ, транспортная инфраструктура и энергетика в крупных городах и прифронтовых районах.

Количество поврежденных и полностью вышедших из строя энергетических объектов увеличилось на 21%. Из-за атак на морские порты и железную дорогу потребности транспортного сектора возросли на 24%.

«Благодаря смелым реформам и Инвестиционной программе для Украины, которые станут нашими инструментами для мобилизации масштабных инвестиций, мы превратим разрушения в процветание и продвинем Украину по пути в ЕС», — заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

Ранее Минфин Украины сообщил о росте госдолга. К концу 2025 года он увеличился до 213,3 миллиарда долларов.