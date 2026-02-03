Госдолг Украины вырос на 30%

Государственный долг Украины вырос до 213,3 миллиарда долларов — это почти на 30% больше, чем на конец 2024 года. Об этом сообщил Минфин страны.

«По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9,042 триллиона гривен — 213,3 миллиарда долларов», — заявили в министерстве.

По его данным, в 2025 году госдолг увеличился на 47,3 миллиарда долларов за счет финансирования от международных партнеров.

Ранее стало известно, что госдолг Германии достиг исторического максимума в 2,79 триллиона евро. Сумма увеличилась на 17,3% по сравнению с первым кварталом 2021 года.