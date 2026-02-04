Послы ЕС согласовали предоставление Украине финансирования по еврозайму

Послы ЕС достигли соглашения о механизме предоставления Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщил источник агентства Reuters в Брюсселе.

«Послы ЕС согласовали в среду детали еврозайма в €90 млрд для Украины», — уточнили в сообщении.

Ранее издание Politico написало, что Еврокомиссия возьмет заем для поддержки Украины до весны, когда у Киева могут возникнуть финансовые трудности. Проценты по кредиту покроет бюджет ЕС, включая неиспользованные средства семилетнего плана.

Механизм предполагает участие третьих стран в оборонных закупках для Украины. Как было отмечено в проекте договоренностей, Киев может закупать вооружение и у стран за пределами Европы.

Ранее стало известно, что государственный долг Украины вырос до 213,3 миллиарда долларов — это почти на 30% больше, чем на конец 2024 года. В 2025 году он увеличился на 47,3 миллиарда долларов за счет финансирования от международных партнеров.