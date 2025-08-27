ВСУ утратили контроль над всем правобережьем Волчанска в Харьковской области

Группировка войск «Север» форсировала реку Волчью и заняла правобережную часть города Волчанска в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«То ли из-за лени, то ли от некомпетентности украинский мониторинговый ресурс упорно не признает утрату ВСУ всей правобережной части Волчанска», — заявил он.

При этом, по словам инсайдера, DeepState подтвердил форсирование российскими войсками реки Волчьей и расширение российского плацдарма. Кроме Волчанска, украинская сторона не признала утрату Дегтярного. О его взятии Минобороны России объявило 17 июля наряду с Поповым Яром в ДНР и Каменском в Запорожской области.

О больших потерях Вооруженных сил Украины на Купянском направлении сообщил ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, ВСУ России расширили зону контроля на северном участке вдоль реки Волчьей.