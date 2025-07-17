Ганчев: ВСУ несут колоссальные потери в боях под Купянском

Российские военные начали активные бои под Купянском, ВСУ несут колоссальные потери в технике и живой силе. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Активные бои сейчас также идут на Купянском направлении. Подразделения ВС России разбивают врага, украинские бандформирования несут там колоссальные потери в живой силе и технике», — сказал он.

Также Ганчев отметил, что ВС России на северном участке фронта вдоль реки Волчьей расширили контроль благодаря освобождению села Дегтярное в Харьковской области.

«Село Дегтярное — небольшой населенный пункт у северных границ Харьковской области. Таким образом, ВС России расширяют контроль непосредственно на северном участке фронта», — добавил глава администрации.