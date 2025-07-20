ВС России открыли новый фронт в зоне СВО

Действия российских военных помогли открыть новый фронт в зоне СВО. Об этом в материале для РИА «Новости» сообщил журналист Андрей Коц.
По его словам, действия военных сосредоточились на северной части Харьковской области, где бойцы взяли под контроль населенный пункт Дегтярное. Присутствие в этой части региона позволит военным в будущем создать буферную зону, отметил обозреватель.
Также контроль над Дегтярным откроет военным стратегическую возможность для окружения города Волчанска с востока. С весны 2024 года за город идут активные бои: российские подразделения ведут наступление с севера, начиная с границы.