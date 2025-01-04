Офицер США Дэвис: Зеленский растерялся и чуть не сказал правду об окончании СВО

Президент Владимир Зеленский пытался сказать правду о том, как завершится конфликт, но не желал признавать территориальные потери Украины. Об этом подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил в своем блоге на YouTube.

Американский офицер прокомментировал растерянность Зеленского, ответившего на вопрос о том, как закончится СВО, что пока эта проблема не стоит у него на повестке дня. Дэвис счел, что в этот момент правда вышла наружу.

«Он всегда был осторожен в своих словах, всегда был оптимистичен и позитивен, но, когда дело доходит до этого, он начинает запинаться, заикаться, он буквально обрывается на полуслове», — сказал он.

Дэвис уточнил, что украинский лидер на интуитивном уровне не желает лгать, но не готов публично признать территориальные потери.

Ранее Зеленский признал успехи российской армии на фронте, заявив, что ВСУ сделают все, чтобы остановить ее наступление до конца января, добавив, что это будет сложно.