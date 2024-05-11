Пожары в Ровеньках после обстрела ВСУ ликвидировали | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 09:55 Пожары в Ровеньках после обстрела ВСУ ликвидировали МЧС: ликвидированы 18 возгораний в Ровеньках после атаки ВСУ

Читать 360 в

Спасатели ликвидировали 18 очагов возгорания, которые возникли после обстрелов в Ровеньках со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики.

Пожарные не допустили распространения огня. В ведомстве уточнили, что к работам привлекли 85 спасателей, задействовали 12 единиц техники.

Реклама

В ночь на субботу, 11 мая, ВСУ обстреляли Ровеньки. Удар пришелся по нефтебазе. В результате погибли три человека, еще восемь человек получили ранения. В числе пострадавших оказались сотрудники предприятия и местные жители.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские военные, предположительно, применили американские тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. До этого ВСУ обстреляли нефтебазу, которая находится в пригороде Луганска.