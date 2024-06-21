Беспилотник уничтожили над Клинцовским районом

Богомаз: ПВО сбила беспилотник над Клинцовским районом в Брянской области

В Брянской области обезвредили беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, обошлось без последствий на земле, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны России», — объявил он.

Оперативные службы, по словам губернатора, прибыли на место происшествия. Никто не пострадал. Богомаз сообщил, что повреждений на земле не зафиксировали.

В Краснодарском крае беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Повредили хозяйственные постройки, разгорелся пожар площадью 50 квадратных метров. Оперштаб сообщил о двух раненых.

Кроме Ильского НПЗ на Кубани атаковали здание котельной возле автовокзала «Южный». Власти сообщили о массированной атаке.