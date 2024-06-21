ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на три района Краснодарского края

Украинские боевики атаковали сразу несколько населенных пунктов в Краснодарском крае. В Темрюкском районе обломки дрона упали на гостевой дом, сообщил в Telegram-канале региональный оперативный штаб.

«В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке киевского режима — Темрюкский район, Ейский и Северский», — уточнили в сообщении.

По данным оперштаба, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. Погибших и пострадавших нет. На месте ЧП работают экстренные службы. Постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьезных разрушений инфраструктуры не зафиксировали.

Также атаку беспилотников отразили в Ейском районе. Среди местного населения никто не пострадал. Средства ПВО сбиты вражеские БПЛА в поселке Афипском. Разрушений нет.

Ранее жители Ейска и поселка Афипский услышали, похожие на взрывы звуки. Это произошло в 01:40 по местному времени.