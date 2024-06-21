БПЛА упал на территории Ильского НПЗ на Кубани

Дрон ВСУ упал на территории Ильского НПЗ на Кубани, пострадали два человека

На территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае упал беспилотник. В результате атаки пострадали два человека. Об этом сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале .

По данным оперативного штаба, в результате атаки возник пожар, повреждены хозяйственные сооружения.

«Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работают все экстренные службы», — сказано в сообщении.

В ночь на пятницу, 21 июня, Вооруженные силы Украины устроили массированную БПЛА-атаку на три района Краснодарского края. Силы ПВО сбивали воздушные цели в Темрюкском, Ейском и Северском районах.

В Темрюкском районе обломки беспилотника упали на гостевой дом в поселке Волна. Постояльцев гостиницы эвакуировали, никто не пострадал. В Краснодаре обломки сбитых БПЛА повредили здания котельной и автовокзала «Южный». Пострадали четыре человека.